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Украинцы преимущественно считают, что законопроект Зеленского не страшен для олигархов

Понедельник, 5 июля 2021, 12:58

Более половины украинский считают, что президентский закон о деолигархизацию не является угрозой для олигархов.

Источник: социологическое исследование, проведенное КМИС с 22 по 29 июня

Детали: 56,4% - считают, что закон о деолигархизации не угрожает олигархам и только 20,4% респондентов считают, что он представляет для них угрозу.

Еще 23,2% не определились или отказались отвечать на вопросы.

 

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета. Опрошено 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Предыстория:

  • 1 июля Верховная рада в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Украинская правда
Темы: олигархиВерховная Рада


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