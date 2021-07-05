В Киеве от путепровода откололся осколок и пробил лобовое стекло автомобиля

В Киеве обломок путепровода упал на автомобиль и пробил ему лобовое стекло.

Источник: сообщение в сообществе "Киев оперативный", заявление КГГА

Детали: Сообщается, что с путепровода, недалеко от метро Берестейская отвалился кусок и попал в лобовое стекло автомобиля ГАЗэль. Никто не пострадал.

Позже в группе сообщили, что патрульные перекрыли движение по левой полосе под путепроводом.

После инцидента в КГГА заявили, что специалисты КП "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода. В ближайшее время обещают выполнить первоочередные противоаварийные работы.

В администрации заявили, что произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта.

Предыстория:

Неделю назад на этом же месте фура, загруженная газоблоками, врезалась в конструкцию моста и перевернулась.