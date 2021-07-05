Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве от путепровода откололся осколок и пробил лобовое стекло автомобиля

Понедельник, 5 июля 2021, 15:46

В Киеве обломок путепровода упал на автомобиль и пробил ему лобовое стекло.

Источник: сообщение в сообществе "Киев оперативный", заявление КГГА

Детали: Сообщается, что с путепровода, недалеко от метро Берестейская отвалился кусок и попал в лобовое стекло автомобиля ГАЗэль. Никто не пострадал.

Позже в группе сообщили, что патрульные перекрыли движение по левой полосе под путепроводом.

После инцидента в КГГА заявили, что специалисты КП "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода. В ближайшее время обещают выполнить первоочередные противоаварийные работы.

В администрации заявили, что произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта.

Предыстория:

Неделю назад на этом же месте фура, загруженная газоблоками, врезалась в конструкцию моста и перевернулась.

Темы: КиевДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Все новости...
Киев
В Киеве за сутки 101 больной COVID, 2 человека умерли
В Киеве авто влетело в участников ДТП: пострадали мать и двое детей
СБУ в рамках учений освободила заложников из "захваченной" синагоги
Последние новости
02:53
Возвращение корабля Dragon отложили из-за ожидаемой непогоды во Флориде
01:50
У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ
00:55
5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский
00:28
В Нигерии боевики похитили 140 школьников
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
Все новости...