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В Украине впервые пройдут масштабные сухопутные военные учения "Три меча"

Понедельник, 5 июля 2021, 17:19

В Украине впервые проведут военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча".

Детали: сообщение Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "17-30 июля 2021... состоятся Многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча".

Обучение Три меча 2021 - это многонациональные учения которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях".

Детали: Сообщается, что в учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из 4 стран участниц: Литвы, Польши, Украины и США.

Впервые эти учения будут проведены в Украине.

"Три меча 2021" - это обучение, инициированное во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года.

Их главной целью является оценка возможностей объединенных подразделений в операциях под руководством командования LITPOLUKRBRIG.

Сообщается, что эти учения будут иметь исключительно оборонительный характер действий.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский считает, что самые масштабные за всю историю учения "Си Бриз" в этом году являются сигналом того, что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Темы: армияУкраинаСШАЛитва


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