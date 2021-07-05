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Корабли выходят в море: в учениях Sea Breeze начинается активная фаза

Понедельник, 5 июля 2021, 19:15
Корабли выходят в море: в учениях Sea Breeze начинается активная фаза

6 июля корабли, принимающие участие в международных учениях Sea Breeze-2021 продолжат тренировки в международных водах Черного моря.

Источник: Радио Свобода, которое цитирует руководителя учений Sea Breeze-2021 с украинской стороны Алексея Доскато

Прямая речь Доскато: "Сегодня (5 июля - ред.) мы увидели окончательное приготовления морского компонента к проведению активной фазы учений.

Сейчас идет так называемая предпоходовая подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач".

Детали: Таким образом учения Sea Breeze-2021 переходят в активную фазу - 6 июля корабли Украины, США и других стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря.

5 июля в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта", а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

По словам представителя шестого флота США Криса Ровли, обучение имеет оборонительный характер и будут отрабатываться "элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции с осмотра судов нарушителей".

Предыстория:

  • В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
  • Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияСШАЧерное море
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