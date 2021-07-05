Корабли выходят в море: в учениях Sea Breeze начинается активная фаза
6 июля корабли, принимающие участие в международных учениях Sea Breeze-2021 продолжат тренировки в международных водах Черного моря.
Источник: Радио Свобода, которое цитирует руководителя учений Sea Breeze-2021 с украинской стороны Алексея Доскато
Прямая речь Доскато: "Сегодня (5 июля - ред.) мы увидели окончательное приготовления морского компонента к проведению активной фазы учений.
Сейчас идет так называемая предпоходовая подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач".
Детали: Таким образом учения Sea Breeze-2021 переходят в активную фазу - 6 июля корабли Украины, США и других стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря.
5 июля в Одессе военные продемонстрировали работу противодиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта", а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов.
Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.
По словам представителя шестого флота США Криса Ровли, обучение имеет оборонительный характер и будут отрабатываться "элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции с осмотра судов нарушителей".
Предыстория:
- В конце июня в Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.
- Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет.