Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС
Понедельник, 5 июля 2021, 20:12
Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили "тишину" и обстреляли позиции украинских военных в районе тактической группировки "Восток".
В результате обстрела погиб боец ВСУ. Трех раненых отправили в лечебное учреждение.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных Сил.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.
Украинская правда