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Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Понедельник, 5 июля 2021, 20:12
Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили "тишину" и обстреляли позиции украинских военных в районе тактической группировки "Восток".

В результате обстрела погиб боец ​​ВСУ. Трех раненых отправили в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных Сил.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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