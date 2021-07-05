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Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Понедельник, 5 июля 2021, 20:12

Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили "тишину" и обстреляли позиции украинских военных в районе тактической группировки "Восток".

В результате обстрела погиб боец ​​ВСУ. Трех раненых отправили в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных Сил.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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