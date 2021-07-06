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В Нигерии боевики похитили 140 школьников

Вторник, 6 июля 2021, 00:28

Боевики похитили 140 детей с баптистской средней школы-интерната Бессель в штате Кадуна в Нигерии.

Источник: The Guardian

Детали: Нападающие открыли огонь и убили охранников после штурма школы, в результате чего за ночь было похищено большинство из 165 учеников, поселившихся там. Учитель школы Эммануэль Поль сказал, что похитители вывезли 140 учеников. Полиция сообщила, что спасла 26 человек, включая учителя.

Как сообщается, преступные банды на северо-западе и в центральной части Нигерии часто нападают на деревни грабить, воровать скот и похищать людей, дабы получить выкуп. С начала года, как пишет The Guardian, эти группировки все чаще нацелены на сельские школы и колледжи, где невысокий уровень безопасности, что позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лесные укрытия. С декабря в Нигерии было похищено около 1000 студентов и школьников. Большинство из них были освобождены после переговоров с местными властями, хотя некоторые из все еще заключенные.

Напомним: В конце мая стало известно, что боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина в Нигерии - более 150 человек.

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Темы: Африка
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