В Израиле наблюдали снижение эффективности Pfizer против инфекций

Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля

Детали: Сообщается, что эффективность упала до 64% ​​с 6 июня. В то же время вакцина оказалась на 93% эффективной в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом. Reuters пишет, что в мае был опубликован отчет о том, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализаций и тяжелых заболеваний.

Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля, но сослался на другие исследования, показывающие, что антитела, вызванные вакциной, по-прежнему способны нейтрализовать все протестированные варианты, включая вариант "Дельта", хотя и в меньшей степени.

Спад совпал с распространением варианта "Дельта" и прекращением ограничений социального дистанцирования в Израиле.

Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, и количество ежедневных COVID-случаев снизилось с более чем 10 тысяч в январе до однозначных цифр в прошлом месяце.

Это побудило Израиль отказаться от почти какого-либо социального дистанцирования, а также от требования носить маски, хотя последнее частично восстановили в последние дни.

Вариант "Дельта" начал распространяться, количество ежедневных случаев заболевания постепенно увеличивалось, достигнув 343. Количество тяжелобольных выросло с 21 до 35.

Напомним: В начале июня Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило небольшое количество случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину Pfizer. Сообщается, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.