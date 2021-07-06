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4 миллиона человек в мире умерли в результате COVID-пандемии

Вторник, 6 июля 2021, 05:10
4 миллиона человек в мире умерли в результате COVID-пандемии

За сутки 4 июля в мире обнаружили 336 323 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 34 067 новых заражений, в Индонезии - 29 745, в Великобритании - 27 334.

Кроме того, в Колумбии - 25 366, в России - 24 353.

 

Украина с 270 больными находится на 76 месте в мире между Ирландией и Марокко. В Европе Украина на 15 месте.

6049 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 45 месте в мире и на 5 в Европе.

Таким образом, с учетом последних данных, больше 4 млн человек в мире умерли от COVID-19 за все время пандемии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 4 июля в Украине зафиксировали 244 новых случаев COVID-19, летальных случаев - 14. Госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 333 человек, выздоровели 419 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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