COVAХ: США пообещали Украине часть из 500 миллионов доз Pfizer

США передадут Украине часть из 500 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX.

Источник: Посольство США в Украине со ссылкой на заявление временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин во время посещения пункта вакцинации против COVID-19 в Одессе

Прямая речь: "Примерно месяц назад президент Байден объявил о планах США приобрести 500 миллионов дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech COVID-19 для передачи их Ковакс – программе, по которой эти вакцины распределяются по всему миру, включая Украину".

Детали: Она добавила, что доставку и хранение по системе "холодной цепи" обеспечит агентство USAID, которое работает в Украине.

Временный поверенный напомнила, что США являются крупнейшим донором международной программы Ковакс, и уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру.

По словам Квин, правительство Соединенных Штатов "решительно настроено" продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами мира ради снижения заражений от COVID-19, а также в конечном счете полного уничтожения этого вируса.