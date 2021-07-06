Главному сопернику Лукашенко дали 14 лет колонии
В Беларуси бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
Источник: провластное издание БЕЛТА со ссылкой на решение Верховного суда от 6 июля, Telegram-канал Виктора Бабарико, РИА Новости в Telegram
Прямая речь судьи Игоря Любовицкого: "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет".
Дословно из Telegram-канала Виктора Бабарико: "Виктор Бабарико единственный из фигурантов дела Белгазпромбанка не признал вину, потому что ничего противозаконного не совершал. Это в своих речах во время прений сторон доказали и адвокаты".
Детали: Оппозиция считает, что Бабарико дали 14 лет колонии за то, что он хотел стать президентом Беларуси.
Отмечается, что 6 июня под судом собралось много людей, которые хотели поддержать Бабарико, но в зал смогли попасть не все желающие.
По словам защити Бабарико, апелляционного обжалования оппозиционер лишен, поэтому приговор в ближайшее время обжалуют в порядке надзора. Также будут ставить вопрос о нарушении прав политика перед комитетом по правам человека ООН.
Предыстория:
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Бабарико задержали 18 июня 2020 года. Его обвинили в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Его сын Эдуард Бабарико, которого также обвиняют в экономических преступлениях, также находится в тюрьме. При этом ни отец, ни сын своей вины не признали, а правозащитники присвоили им статус политзаключенных.
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Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. Дело рассматривал Верховный суд. Государственный обвинитель просил суд приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.
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По версии следствия, Бабарико и его помощники "систематически получали взятки с 2004 года как организованная группа". Всего за это время, как утверждает обвинение, корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей (более 11 миллионов долларов).
- Бабарико называли наиболее реальным соперником Лукашенко на выборах 2020 года. В итоге его к выборам не допустили.