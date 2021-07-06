Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главному сопернику Лукашенко дали 14 лет колонии

Вторник, 6 июля 2021, 11:06
Фото с Telegram Бабарико

В Беларуси бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Источник: провластное издание БЕЛТА со ссылкой на решение Верховного суда от 6 июля, Telegram-канал Виктора Бабарико, РИА Новости в Telegram 

Прямая речь судьи Игоря Любовицкого: "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет".

Дословно из Telegram-канала Виктора Бабарико: "Виктор Бабарико единственный из фигурантов дела Белгазпромбанка не признал вину, потому что ничего противозаконного не совершал. Это в своих речах во время прений сторон доказали и адвокаты".

Детали: Оппозиция считает, что Бабарико дали 14 лет колонии за то, что он хотел стать президентом Беларуси.

Отмечается, что 6 июня под судом собралось много людей, которые хотели поддержать Бабарико, но в зал смогли попасть не все желающие.  

 
Фото с Telegram

По словам защити Бабарико, апелляционного обжалования оппозиционер лишен, поэтому приговор в ближайшее время обжалуют в порядке надзора. Также будут ставить вопрос о нарушении прав политика перед комитетом по правам человека ООН.

Предыстория:

  •  Бабарико задержали 18 июня 2020 года. Его обвинили в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Его сын Эдуард Бабарико, которого также обвиняют в экономических преступлениях, также находится в тюрьме. При этом ни отец, ни сын своей вины не признали, а правозащитники присвоили им статус политзаключенных. 

  • Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. Дело рассматривал Верховный суд. Государственный обвинитель просил суд приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

  • По версии следствия, Бабарико и его помощники "систематически получали взятки с 2004 года как организованная группа". Всего за это время, как утверждает обвинение, корпоративные клиенты выплатили им более 30 миллионов белорусских рублей (более 11 миллионов долларов).

  • Бабарико называли наиболее реальным соперником Лукашенко на выборах 2020 года. В итоге его к выборам не допустили.

Украинская правда
Темы: Беларусьоппозициясуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 6 июля: ответ на петицию касательно Татарова, свежая социология

ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию с требованиями к России

Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко

Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально услышать СБУ и Порошенко

Из-за учения Sea Breeze россияне "запускали" ракеты С-400

Мужчину расстреляли в центре Стрыя: полиция объявила спецоперацию – СМИ

Все новости...
Беларусь
Заявления Лукашенко должны проходить факт-чекинг: МИД об "оружие из Украины"
Беларусь просит Россию выдать известную певицу: ей грозит до 12 лет тюрьмы
Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве
Последние новости
23:05
Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту Украина-ЕС
22:42
Сборная Украины с пляжного футбола отказалась ехать на чемпионат мира в Москву
22:04
Новости экономики: автоматический арест счетов, нефтяные рекорды из-за ОПЕК+
21:53
ОПУ, СБУ, ГБР и другие: в Украине "упали" сайты госучреждений
21:27
Новости 6 июля: ответ на петицию касательно Татарова, свежая социология
20:56
ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию с требованиями к России
20:22
Правление Нафтогаза получило 610 млн вознаграждения в убыточном 2020 году
20:04
Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко
19:40
Украинскую газотранспортную систему следует адаптировать для биометана и водорода - оператор
19:23
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Ґрау идет с ТКГ – СМИ
Все новости...