Главному сопернику Лукашенко дали 14 лет колонии

В Беларуси бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Источник: провластное издание БЕЛТА со ссылкой на решение Верховного суда от 6 июля, Telegram-канал Виктора Бабарико, РИА Новости в Telegram

Прямая речь судьи Игоря Любовицкого: "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет".

Дословно из Telegram-канала Виктора Бабарико: "Виктор Бабарико единственный из фигурантов дела Белгазпромбанка не признал вину, потому что ничего противозаконного не совершал. Это в своих речах во время прений сторон доказали и адвокаты".

Детали: Оппозиция считает, что Бабарико дали 14 лет колонии за то, что он хотел стать президентом Беларуси.

Отмечается, что 6 июня под судом собралось много людей, которые хотели поддержать Бабарико, но в зал смогли попасть не все желающие.

Фото с Telegram

По словам защити Бабарико, апелляционного обжалования оппозиционер лишен, поэтому приговор в ближайшее время обжалуют в порядке надзора. Также будут ставить вопрос о нарушении прав политика перед комитетом по правам человека ООН.

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