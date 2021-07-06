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В катастрофе российского Ан-26 никто не выжил, нашли обломки самолета

Вторник, 6 июля 2021, 13:28
telegram@kamchatka01

По предварительным данным, российский пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке от удара о скалу, погибли все пассажиры и экипаж. 

Источник: ТАСС, РИА Новости в Telegram

Детали: Ан-26, вероятно, врезался в сопку (береговую скалу) неподалеку от поселка Палана, спасатели нашли обломки самолета..

Одна часть фюзеляжа Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в 4 км от побережья и аэропорта Паланы, сообщил Тихоокеанский флот.

Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сказал "РИА Новости" глава компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

Ан-26, предположительно, разбился при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость, сказал губернатор.

Следственный комитет РФ рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета, ошибка пилотирования.

Ространснадзор начал проверки в отношении Камчатского авиапредприятия и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Предварительно при крушении самолета никто не выжил. 

В МЧС отметили, что из-за темноты и прилива поисковые работы осложняются.

Местные власти опубликовали список ассажиров самолета, который летел.из Петропавловска-Камчатского до Паланы и упал.

По последним данным, на борту было 28 человек: 22 пассажира (включая двоих детей) и 6 членов экипажа.

Информация о катастрофе на Камчатке появилась утром 6 июля.

Темы: Росcияавиа


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