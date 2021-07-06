Зеленский ответил на петицию: Татарова увольнять не будет

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием уволить заместителя руководителя его Офиса Олега Татарова – увольнять заместителя Ермака не будет.

Источник: ответ на петицию об увольнении Олега Татарова

Детали: В тексте ответа указывается, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Кроме того, Зеленский добавил, что органы государственной власти могут действовать "на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

Президент напомнил, что его Офис руководствуется документами, которые определяют выше сказанное.

Автор петиции, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что таким образом президент отказался увольнять Татарова, аргументируя это тем, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Активист напомнил, что президент неоднократно пользовался этим правом. Шабунин также обвинил Зеленского в отмазывания Татарова от наказания за преступление, которые расследовало НАБУ.

Что предшествовало: Петицию об увольнении заместителя Ермака подали 26 марта. Автор петиции отмечает, что Татаров "организовал ряд незаконных решений, используя для этого свой пост заместителя председателя Офиса президента Зеленского".

Напомним: