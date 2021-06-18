Петицию за увольнение Татарова подписал "Джо Байден"
Петицию за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем "Biden Joe".
Источник: сайт Офиса президента, председатель правления ГПК Виталий Шабунин в Telegram
Детали: Неизвестно, гражданин с такой фамилией действительно ли существует. В то же время, это может свидетельствовать о фальсификации процесса сбора подписей. Речь идет о том, что кто-то мог вмешиваться в этот процесс, что ставит под вопрос его законность.
Автор петиции, Виталий Шабунин, обвинил в фальсификации Офис президента. Он также уже подал заявление на имя генпрокурора о совершении уголовного преступления касательно незаконного вмешательства Татарова в работу технических средств.
Петицию об увольнении заместителя Ермака подали 26 марта. Сейчас собрано почти 25 тысяч подписей. К концу сбора осталось 9 дней. Чтобы президент отреагировал на петицию необходимо собрать 25 тысяч подписей.
Автор петиции отмечает, что Татаров "организовал ряд незаконных решений, используя для этого свой пост заместителя председателя Офиса президента Зеленского".
УП обратилась в Офис президента за комментарием.
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Предыстория:
- 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
- НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.
- Строки расследования дела уже закончились.