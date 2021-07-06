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Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко

Вторник, 6 июля 2021, 20:04
Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что готов прийти на заседание ВСК, если вопрос "вагнеровцев" будет официально включен в предмет деятельности этой ВСК, а также должен прийти действующий глава государства Владимир Зеленский.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Прямая речь Порошенко: "Мы не принимаем участия в фейковых комиссиях, которая была создана двумя политическими силами - "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите к предмету ведения существующей следственной комиссии о "вагнеровцах".

Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я - пятый президент - согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию в международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии".

Предыстория:

  • Временная следственная комиссия Верховной Рады 6 июля приняла решение обратиться в СБУ с официальным запросом, имела ли место спецоперация по задержанию Украиной российских наемников-"вагнеровцев", а также заслушать Порошенко на следующем заседании.
  • 19 мая нардепы не поддержали создание Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации отеносительно военной компании Вагнера, одновременно избранники одобрили другое постановление - о ВСК для расследования действий должностных лиц, которые нанесли угрозу нацбезопасности Украины.
  • Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников "Вагнер".

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийВерховная РадакомитетыВагнер
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