Порошенко заявив, що в 2018 році санкціонував спецоперацію по "вагнерівцях"

П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: Порошенко в інтерв’ю 5 каналу

Пряма мова: "Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції.

Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті".

Деталі: За словами Порошенка, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

Він порадив створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність "розслідування, яке точно буде проведене".