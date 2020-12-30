Порошенко заявив, що в 2018 році санкціонував спецоперацію по "вагнерівцях"
П’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".
Джерело: Порошенко в інтерв’ю 5 каналу
Пряма мова: "Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції.
Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті".
Деталі: За словами Порошенка, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.
Він порадив створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність "розслідування, яке точно буде проведене".
Наприкінці 2018 року я санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер».— Петро Порошенко (@poroshenko) December 30, 2020
І я не дозволю заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння державної зради причетних до зриву спецоперації https://t.co/gNqUDDDwvo
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.
- Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- Білорусь 14 серпня видала Росії 32 бойовиків, а президент України Володимир Зеленськийназвав такий крок несправедливим рішенням, наслідки якого будуть трагічними.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операціюіз затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.
- СБУ в суді підтвердила, що працювала по "вагнерівцях" прямо перед їх затриманням у Білорусі