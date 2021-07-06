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Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на чемпионат мира в Москву

Вторник, 6 июля 2021, 22:42
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на чемпионат мира в Москву

Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение не отправлять сборную Украины по пляжному футболу на чемпионат мира-2021, который пройдет в Москве.

Источник: пресс-служба Украинской ассоциации футбола в комментарии LIGA.net, пресс-служба Российского футбольного союза

Дословно: "Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение после консультаций с Министерством иностранных дел и Министерством молодежи и спорта. Просчитали все риски, связанные с такой поездкой и решили не ехать".

Детали: Украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира (проходил в Португалии) и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на турнире.

РФС сообщил, что FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора.

Напомним: В апреле в Москве украинская сборная победила в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

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Темы: футболчемпионат мираспорт
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