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Украина победила в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Воскресенье, 11 апреля 2021, 18:30
Ирина Деха, Фото: Национальный олимпийский комитет

Украинская сборная победила в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве (Россия).

Источник: трансляция соревнований

Детали: Украинские тяжелоатлеты завоевали 17 медалей (10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые) и возглавили общий зачет чемпионата.

Второе место заняла сборная Болгарии, а на третье в последний день вышла сборная Грузии, благодаря мировому рекорду в двоеборье от легенды тяжелой атлетике Лаши Талахадзе, который поднял в сумме 485 кг.

Отметилась в последний день и украинка Анастасия Лысенко, которая добавила в копилку сборной Украины еще 3 серебряные медали в соревнованиях среди женщин более 87 кг.

Предыстория:

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спорт


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