Украина победила в медальном зачете на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве
Воскресенье, 11 апреля 2021, 18:30
Украинская сборная победила в медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве (Россия).
Источник: трансляция соревнований
Детали: Украинские тяжелоатлеты завоевали 17 медалей (10 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые) и возглавили общий зачет чемпионата.
Второе место заняла сборная Болгарии, а на третье в последний день вышла сборная Грузии, благодаря мировому рекорду в двоеборье от легенды тяжелой атлетике Лаши Талахадзе, который поднял в сумме 485 кг.
Отметилась в последний день и украинка Анастасия Лысенко, которая добавила в копилку сборной Украины еще 3 серебряные медали в соревнованиях среди женщин более 87 кг.
Предыстория:
- На чемпионате Европы в Москве по три золотые медали получили Камила Конотоп и Ирина Деха.
- Еще по два "золота" завоевали Алина Марущак и Дмитрий Чумак.
Евгений Будерацкий, УП