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Каждый третий украинец имеет антитела к коронавируса – Радуцкий

Среда, 7 июля 2021, 02:18
Каждый третий украинец имеет антитела к коронавируса – Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавируса.

Источник: Радуцкий в facebook

Прямая речь: "Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, которые проводит МЗ, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые – проводят опросы, вторые – бесплатное тестирование на антитела.

В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу".

Детали: По словам Радуцкого, на следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу – определят, каким образом антитела образовались в организмах.

"Важно определить, значительная ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", – замечает Радуцкий.

Напомним: Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий Украины поручили скоординировать работу с местными властями для наращивания темпов вакцинации.

Украинская правда

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Темы: медицинакоронавирус
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