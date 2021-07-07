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В Британии наибольшее с конца января количество новых заражений коронавирусом

Среда, 7 июля 2021, 02:59

В Британии зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.

Источник: Sky News

Детали: Вместе с сообщением о новых инфицированиях говорится и о количестве смертельных случаев – 37 за сутки.

На фоне роста новых заражений министр здравоохранения Великобритании сообщил, что с 16 августа лицам, получившим двойную прививку, больше не нужно будет самоизолироваться после контакта с людьми, больными COVID.

Сообщается и о том, что в понедельник в Великобритании было введено 224 776 вакцин против коронавируса: 76962 первых и 147814 – вторых доз.

Напомним: Португалия в субботу зафиксировала 2605 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с 13 февраля.

Темы: Британиякоронавирус
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