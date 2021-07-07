Среди стран Европы изменились лидеры по количеству новых случаев COVID

За сутки 5 июня в мире диагностировали более 430 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 62 000 новых заражений, в Индии – почти 44 000, а в Индонезии – более 31 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Колумбия.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания.

Украина среди стран мира занимает 69 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 13 позицию.

В мире умерли за сутки более 8 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 169 721 398 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 009 191 смерть от COVID-19.

Напомним: За сутки 5 июля в Украине зафиксировали 541 новый подтвержденный случай COVID-19 и 20 летальных случаев от коронавирусной болезни, госпитализировали 266 человек, выздоровели 1 086 человек.