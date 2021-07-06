За сутки в Украине зарегистрировали 541 больного COVID, из них 11 – медики

За сутки 5 июля в Украине зафиксировали 541 новый подтвержденный случай COVID-19 и 20 летальных случаев от коронавирусной болезни, госпитализировали 266 человек, выздоровели 1 086 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Среди новых больных 26 детей и 11 медработников (накануне, в воскресенье, ни одного медработника не было среди новых больных).

За сутки протестовали: методом ПЦР – 20 151 человека, методом ИФА – 8 271 человека, экспресс-тестами – 12 095 человек.

МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 238 364 человек, из них 2 172 687 человек выздоровели, а 52 504 человека умерли.

Напомним: За сутки 4 июля в мире обнаружили 336 323 новых случая COVID-19. Украина с 270 больными была на 76 месте в мире и на 15-м месте в Европе.

Уже более 4 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 за все время пандемии.