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В Киеве мужчина подстрелил полицейского и гражданского, а затем поджег квартиру

Среда, 7 июля 2021, 12:19
В Киеве мужчина подстрелил полицейского и гражданского, а затем поджег квартиру
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на Голосеевском проспекте 58 мужчина ранил из ружья полицейского и гражданского человека, для его задержания ввели спецоперацию "Гром".

Источник: полиция Киева , МВД и Telegram канал "Киев оперативный"

Детали: Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия милиционер получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", – сообщил Корищенко.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

 

Обновление: Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся.

Спасатели ГСЧС проводят мероприятия по ликвидации пожара, работники полиции эвакуируют жителей жилого дома.

 

По данным источника УП в правоохранительных органах, по состоянию на 12:30 стрелявшего задержали.

Справка: Специальный комплекс мероприятий "Гром" вводится для задержания или уничтожения вооруженных преступников, когда установлено их местонахождение.

обновлено от 11:16

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Темы: Киевкриминал
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