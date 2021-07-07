Киевского "стрелка" задержали

В Киеве задержали мужчину, который ранил из ружья полицейского и гражданского человека, а затем поджег квартиру, в которой произошел конфликт.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, МВД и Telegram канал "Киев оперативный"

Дословно МВД: "Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и совершил там поджог".

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на проспекте Голосеевском. Владелец жилья выстрелил из охотничьего ружья, ранил полицейского (в руку) и гражданского (в лицо).

После выстрелов злоумышленник закрылся в квартире, а потом поджег ее.

Пожарные погасили огонь.

Судя по фотографиям, правоохранителям пришлось выбить дверь, чтобы попасть в помещение и задержать злоумышленника.

Бойцы спецподразделения КОРД обезвредили мужчину после переговоров и его попыток поджечь квартиру.

Заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил, что вместе со злоумышленником в квартире находилась женщина.

Полицейская операция "Гром" длилась менее 2 часов. Во время нее никто не пострадал.

Конфликт произошел в среду утром на Голосеевском проспекте 58.