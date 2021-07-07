Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский хочет получить перечень реформ для дальнейшей интеграции в НАТО

Среда, 7 июля 2021, 11:48

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

Источник: Зеленский на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" на 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений - это прежде всего успех наших реформ. и мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы ускорить темп реформ, в частности в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО.

Но уже сегодня мы хотели бы получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с альянсом".

Детали: Он отметил, что "подразумевает согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".

Как отметил президент, Украина стремится использовать все практические возможности для углубления военного взаимодействия Украины с альянсом, в частности в статусе партнера с расширенными возможностями.

Напомним: Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в НАТО не готовы давать Украине график или ориентиры ее вступления в Альянс.

Темы: ЗеленскийНАТОреформы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

До 2023 года Украина получит боевой "москитный флот" - Таран

В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решение по отстранению Витренко

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом
Зеленский заговорил о совместном Евро по баскетболу на фоне проблем сборной Литвы
Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту Украина-ЕС
Последние новости
01:55
Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало
01:20
На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, который ранил ножом 2-летнего ребенка
00:50
Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности
00:37
Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме
00:25
Водяное обстреляли просроченными российскими боеприпасами – миссия Украины в ОБСЕ
23:49
ВидеоМощный взрыв произошел в порту Дубаи
23:10
США призывают РФ освободить украинского журналиста Есипенко
22:30
Маск показал видео приземления ракеты Falcon
21:55
Базу американских военных в Ираке обстреляли ракетами
21:13
Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити
Все новости...