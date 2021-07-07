Зеленский хочет получить перечень реформ для дальнейшей интеграции в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

Источник: Зеленский на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" на 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений - это прежде всего успех наших реформ. и мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы ускорить темп реформ, в частности в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО.

Но уже сегодня мы хотели бы получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с альянсом".

Детали: Он отметил, что "подразумевает согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".

Как отметил президент, Украина стремится использовать все практические возможности для углубления военного взаимодействия Украины с альянсом, в частности в статусе партнера с расширенными возможностями.

Напомним: Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в НАТО не готовы давать Украине график или ориентиры ее вступления в Альянс.