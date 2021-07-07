Кабмин согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА
Среда, 7 июля 2021, 14:05
Кабинет министров согласовал назначение Светланы Онищук на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Источник: заседание Кабинета министров
Детали: Онищук до этого работала заместителем председателя ОГА Андрея Бойчука. Во время представления она рассказала, что имеет два высших образования - юридическое и экономическое.
Также Онищук является доктором наук по государственному управлению, заслуженным юристом Украины.
Предыстория:
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука 26 декабря 2020.