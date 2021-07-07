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Кабмин согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА

Среда, 7 июля 2021, 14:05
Кабмин согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Светланы Онищук на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Источник: заседание Кабинета министров

Детали: Онищук до этого работала заместителем председателя ОГА Андрея Бойчука. Во время представления она рассказала, что имеет два высших образования - юридическое и экономическое.

Также Онищук является доктором наук по государственному управлению, заслуженным юристом Украины.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука 26 декабря 2020.

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Темы: местная властьИвано-Франковск
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