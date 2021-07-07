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В Крыму рекордная недельная смертность от COVID, Аксенов грозит жесткими мерами

Среда, 7 июля 2021, 15:18
В Крыму рекордная недельная смертность от COVID, Аксенов грозит жесткими мерами

В оккупированном Россией Крыму за истекшую неделю зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса. Роспотребнадзор предлагает ужесточить ограничения еще в четырех муниципалитетах Крыма из-за ухудшения эпидобстановки. 

Источник: "Крыминформ"

Прямая речь Сергея Аксенова на заседании оперативного штаба по COVID-19: "Новости достаточно плохие: за неделю у нас подтвержден рекорд – 2 221 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, зарегистрировано 54 летальных исхода от коронавируса – это самое большое количество за все время наблюдения".

Детали: Накануне число подтвержденных случаев заражения в Крыму превысило 50 тысяч. За истекшие сутки подтверждено 335 новых случаев. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 50 648 человек. 

По данным оккупантов, в Крыму за все время пандемии выздоровели 44 429 человек, скончались 1 559 человек.

Руководитель "крымского управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила: "Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе – за последние три недели в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина". 

В связи с этим 7 июля предложат внести эти 4 административных единицы в список районов с более жесткими ограничениями. В него уже были включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта.

В указанных 4 муниципалитетах полностью запрещена работа дискотек, ночных клубов, караоке и танцевальных залов. Количество посетителей в театрах и кинотеатрах ограничено 50% от вместимости.

При этом Аксенов хочет ввести "контроль жесткий"для предприятий, составить "реестр организаций, которые нарушают дисциплину, и лишать господдержки тех, кто нарушит ограничения больше одного раза. 

Аксенов поручил применять к нарушителям самые суровые административные наказания, включая закрытие предприятий на 90 суток.

Также он пригрозил отключить воду и электричество предприятиям, которые не соблюдают коронавирусные ограничения. 

"Главам администрации – лично в патруль выходить после 23.00… И вопрос отключения от воды, от электроэнергии данных предприятий. Меры жесткие, непопулярные, приношу извинения, но другого выхода у нас нет. Не дам развалить систему здравоохранения", – заявил Аксенов.

В Крыму заведениям общественного питания запрещено работать позднее 23.00, в Алуште, Ялте, Симферополе и Симферопольском районе запрещена работа ночных клубов, караоке и других похожих заведений. Эти ограничения соблюдаются слабо.

В "Минздраве" заявили, что в Крыму за день прививают против коронавируса в среднем 10-12 тысяч жителей, из них первым компонентом в пределах 7 тысяч. 

По данным "Министерства курортов и туризма", на полуострове вакцинированы 11 тысяч сотрудников отелей и санаториев (более 65%).

Напомним: В России обнаружены штаммы коронавируса "Дельта" и "Дельта плюс". В последние дни июня и первые дни июля в РФ было несколько подряд антирекордов по суточной смертности от COVID-19. За сутки 5 июля тоже зафиксировали рекордные 737 смертей от коронавируса.

Алена Рощенко, УП
Темы: КрымCovid-2019коронавирускарантин
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