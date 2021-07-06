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В России снова антирекорд по смертям от COVID 

Вторник, 6 июля 2021, 12:10
В России снова антирекорд по смертям от COVID 

В России за сутки зафиксировали 737 смертей от коронавируса – это рекордное для РФ значение с начала пандемии

Источник: "Медуза

Детали: За сутки в России выявили 23 378 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 5 658 672 человека.

За весь период эпидемии в России от коронавируса скончалось 139 316 человек.

 

Напомним: В последние недели в России фиксируют печальные "рекорды" по смертности от COVID-19, несмотря на наличие трех-четырех отечественных вакцин. За сутки 1 июля в РФ умерли от коронавируса 679 человек, за сутки 2 июля – 697 человек.

В стране зафиксированы опасные штаммы коронавируса "Дельта" и "Дельта плюс".

Темы: РосcияCovid-2019коронавирусэпидемия
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