В России снова антирекорд по смертям от COVID 

В России за сутки зафиксировали 737 смертей от коронавируса – это рекордное для РФ значение с начала пандемии

Источник: "Медуза"

Детали: За сутки в России выявили 23 378 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 5 658 672 человека.

За весь период эпидемии в России от коронавируса скончалось 139 316 человек.

Напомним: В последние недели в России фиксируют печальные "рекорды" по смертности от COVID-19, несмотря на наличие трех-четырех отечественных вакцин. За сутки 1 июля в РФ умерли от коронавируса 679 человек, за сутки 2 июля – 697 человек.

В стране зафиксированы опасные штаммы коронавируса "Дельта" и "Дельта плюс".