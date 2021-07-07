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Нацбанк услышал жалобы и планирует изменить дизайн монет 1 и 2 гривны

Среда, 7 июля 2021, 16:30

Национальный банк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании.

Источник: заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Шабана: "Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда.

Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста".

Предыстория:

  • С апреля 2018 Национальный банк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны.
  • Люди в основном жалуются на их схожесть и испытывают сложности при распознавании.

Темы: НБУденьги
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