Нацбанк услышал жалобы и планирует изменить дизайн монет 1 и 2 гривны

Национальный банк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны, чтобы они стали более удобными в использовании.

Источник: заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Шабана: "Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда.

Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривны и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста".

Предыстория: