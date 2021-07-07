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До 2023 года Украина получит боевой "москитный флот" - Таран

Среда, 7 июля 2021, 18:38
До 2023 года Украина получит боевой москитный флот - Таран

Не позже чем в 2022 году Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями.

Источник: министр обороны Андрей Таран на конференции по вопросам украинских реформ в Вильнюсе в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Это не секрет, особенно для россиян, что мы имеем на самом деле. У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Но очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам".

Детали: В то же время министр указал, что этого недостаточно. "Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отметил Таран.

Также министр рассказал о попытках развить возможности с ударными вертолетами. "Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага", - пояснил Таран.

Справка: "Москитный флот" - флот быстроходных и маневренных малых боевых кораблей.

Предыстория: В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. В рамках договора будет привлекаться финансирование Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Договоренность предусматривает переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

Также предусмотрена поддержка судостроительных мощностей в Украине. Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного кораблестроения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: флотУкраинаВеликобританияСША
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