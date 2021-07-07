Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сбой сайтов президента и СБУ объяснили неизвестными атаками

Среда, 7 июля 2021, 18:55

В Государственной службе специальной связи заявили, что сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти не работали 6 июля из-за атаки на интернет-провайдеры, которые обеспечивают их поддержку.

Источник: сообщение Госспецсвязи

Дословно: "Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов".

Детали: Указывается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

Зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.

Предыстория:

Вечером 6 июля украинцы могли наблюдать проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.

Украинская правда
Темы: интернет
powered by lun.ua
Главное сегодня

По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе

ОбновленоЗадержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности

Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

Все новости...
интернет
Зеленский подписал закон о "налоге на Google"
Facebook запустил конкурента Clubhouse
Глава МИД Венгрии пожаловался в ПАСЕ на украинский "Миротворец"
Последние новости
09:09
"Газпром" не спешит увеличивать поставки, несмотря на дефицит газа в Европе – оператор ГТС
08:50
Миллион украинцев вакцинировали полностью, темп "более 100 тысяч прививок в сутки"
08:39
Премьер Британии в четверг объявит дату открытия для вакцинированных путешественников
08:18
617 больных и 404 госпитализированных – статистика COVID за сутки в Украине
08:00
Главные новости среды и ночи: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити
07:49
Боец ВСУ на Донбассе получил осколочное ранение
07:26
Накануне Олимпиады в Токио введут чрезвычайное положение – СМИ
07:02
И. о. премьер-министра Гаити заявил, что будет руководить страной после убийства президента
06:24
По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе
05:47
Количество заражений COVID в Великобритании возросло вчетверо с начала июня
Все новости...