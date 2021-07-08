Водяное обстреляли просроченными российскими боеприпасами – миссия Украины в ОБСЕ

Миссия Украины в ОБСЕ сообщила странам-участницам об обстреле Водяного 1 июля, который осуществляли просроченными боеприпасами с российской самоходной артиллерийской установки 2Б16 "Нона-СВК", которая отсутствует на вооружении ВСУ.

Источник: Укринформ

Дословно украинская делегация при ОБСЕ: "Экспертиза фрагментов боеприпасов, которые взорвались, показала, что этот тип боеприпасов (осколочно-фугасный снаряд типа ЗОФ49 калибра 120 мм с взрывателем 3В35) был снят с вооружения вооруженных сил России из-за истечения срока годности.

Этот боеприпас используется для самоходной 120-мм пушки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении Вооруженных Сил Украины".

Детали: Информация была озвучена во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 7 июля.

В ходе выступления украинские дипломаты продемонстрировали фотофиксацию разрушений одного из жилых домов, который пострадал в результате обстрела 1 июля. Всего с 122-мм артиллерийской системы было выпущено 16 снарядов по Водяном, огонь велся со стороны жилых районов оккупированного Заиченко.

Также было отмечено, что это уже не первый раз, когда Россия поставляет боеприпасы, у которых истек срок годности, своим оккупационным войскам на востоке Украины с целью их дальнейшего использования для обстрелов гражданской инфраструктуры и граждан Украины.

"Косвенное подтверждение использования запрещенной Минскими договоренностям системы вооружения 2Б16" Нона-СВК "связано с постоянными отказами российских вооруженных формирований в доступе СММ ко временно оккупированным жилым районам Заиченко, Пикуза и Саханка, о чем сообщалось в отчетах СММ от 1,2 и 3 июня ", - добавили украинские дипломаты.

Напомним: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла инициированную Украиной резолюцию, в которой осуждают оккупацию РФ Крыма и части Донецкой и Луганской областей и требуют от России освободить оккупированные украинские территории.