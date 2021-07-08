Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Сборная Англии выходит в финал Чемпионата Европы по футболу, побеждая в экстра-тайме команду Дании со счетом 2:1.

Источник: трансляция матча

Детали: В первом тайме команды отличились по одному голу. Смог пробить голкипера англичан Миккель Дамсгор. Он на 30-й минуте забил со штрафного.

Уже через 10 минут счет сравнялся: обойдя датчан Бакайя Сака ударил в ворота соперников, однако, пытаясь отбить мяч, Симон Кьяер забил автогол.

Второй тайм команды завершили с тем же счетом. Не помогло и дополнительное время.

В первом овертайме англичане смогли пробиться вперед. Это произошло благодаря противоречивому пенальти, который арбитр назначил после того, как Рахима Стерлинга сбили с ног. С 11-метрового бил капитан сборной Англии Гарри Кейн. Хотя голкиперу и удалось отбить мяч, однако Кейн сыграл на добивание – 2:1 в пользу хозяев матча.

Во втором экстра-тайме счет не изменился. Таким образом, в финале Англия встретится с Италией.

Что предшествовало: Сборная Италии в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании и вышла в финал Чемпионата Европы по футболу.