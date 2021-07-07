Евро-2020: Первым финалистом стала сборная Италии

Сборная Италии в серии послематчевых пенальти обыгрывает команду Испании и выходит в финал Чемпионата Европы по футболу.

Источник: трансляция поединка на лондонском Уэмбли 6 июля

Детали: Первые 45-ть минут были равными по игре и по моментам. На старте матча Никола Барелла попал в штангу ворот, но судья указал на оффсайд. Ответ испанцев был куда более интересным. Дани Ольмо выдал классный удар и Джануиджи Доманнурама делает сейв.

На 60-й минуте второго тайма Италия выходит вперед. Федерико Кьеза классно пробил в угол ворот с линии вратарской. Испания долго не отвечала на атаки итальянцев, но свой гол забила.

На 80-й минуте Мората продрался везде защиту Скуадры адзурры и пробил в угол ворот - 1:1. Основное время этой игры победителя не определило.

Первая дополнительная 15-минутка прошла с моментами у обеих команд. Донарумма выдал очередной сейв, а гол Доменико Берради не засчитали из-за офсайда. Впереди были пенальти.

Первые 11-метровые обеих команд были мимо цели. Мануэль Локателли не сумел переиграть Донарумму, а Дани Ольмо пробил выше ворот. Решающим была ошибка Мораты, когда удар взял Донарумма. В финал Италию вывел точный удар в угол ворот от Жоржиньо. Италия выиграла полуфинал по пенальти со счетом 4: 2.

В финальном матче Италия сыграет с победителем пары Англия - Дания.