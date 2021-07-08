Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности
Четверг, 8 июля 2021, 00:50
Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.
Источник: заявление президента США Джо Байдена
Дословно: "Мы были шокированы и расстроены сообщением об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди".
Детали: В заявлении говорится, что США осуждают "этот отвратительный поступок".
Кроме того, Штаты заявили о готовности оказать помощь для защиты и безопасности Гаити.
Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.
Украинская правда