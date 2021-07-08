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Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности

Четверг, 8 июля 2021, 00:50

Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Источник: заявление президента США Джо Байдена

Дословно: "Мы были шокированы и расстроены сообщением об ужасном убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди".

Детали: В заявлении говорится, что США осуждают "этот отвратительный поступок".

Кроме того, Штаты заявили о готовности оказать помощь для защиты и безопасности Гаити.

Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Украинская правда
Темы: США
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