Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти полтысячи нарушений "тишины"

Мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине сообщает о 464 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов.

Также в Луганской области СММ зафиксировала 328 нарушений режима прекращения огня, в том числе 161 взрыв.

Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

В СММ отмечают, что свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в частности в 2 местах размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также на железнодорожной станции у неподконтрольного правительству пункта пропуска на границе в Луганской области.

Кроме того, БПЛА СММ раз подвергались воздействию помех сигнала GPS.

Напомним: Миссия Украины в ОБСЕ сообщила странам-участницам об обстреле Водяного 1 июля, который осуществляли просроченными боеприпасами с российской самоходной артиллерийской установки 2Б16 "Нона-СВК", которая отсутствует на вооружении ВСУ.