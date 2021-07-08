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Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти полтысячи нарушений "тишины"

Четверг, 8 июля 2021, 04:49
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти полтысячи нарушений тишины

Мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине сообщает о 464 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов.

Также в Луганской области СММ зафиксировала 328 нарушений режима прекращения огня, в том числе 161 взрыв.

Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

В СММ отмечают, что свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в частности в 2 местах размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также на железнодорожной станции у неподконтрольного правительству пункта пропуска на границе в Луганской области.

Кроме того, БПЛА СММ раз подвергались воздействию помех сигнала GPS.

Напомним: Миссия Украины в ОБСЕ сообщила странам-участницам об обстреле Водяного 1 июля, который осуществляли просроченными боеприпасами с российской самоходной артиллерийской установки 2Б16 "Нона-СВК", которая отсутствует на вооружении ВСУ.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕДонбассвойна
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