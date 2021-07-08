Количество заражений COVID в Великобритании возросло вчетверо с начала июня

В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.

Источник: Reuters

Детали: Такой результат показало исследование, проведенное накануне запланированной отмены карантина 19 июля.

По оценкам исследования, случаи удваиваются каждые шесть дней через новую волну штамма Delta.

Также исследование показало, что уровень заражения COVID был в три раза ниже у людей до 65 лет, которые получили две дозы вакцины по сравнению с теми, которые не были привиты.

Не было прямых доказательств и того, что футбольные матчи Евро-2020 вызвали рост числа случаев, но женщины получали на 30% меньше положительных тестов, чем мужчины.

Напомним: В Британии зафиксировано 28 773 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с 29 января.