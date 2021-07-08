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По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе

Четверг, 8 июля 2021, 06:24

За сутки 6 июля в мире диагностировали более 454 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по суточной смертности лидирует Россия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 54 000 новых заражений, в Индии – более 45 000, а в Индонезии – более 34 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Колумбия.

В Европе по суточной смертности лидирует Россия, Украина в этом списке 4-я.

 

Украина среди стран мира занимает 68 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В мире умерли за сутки более 8 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 170 090 312 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 017 622 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 6 июля в Украине зафиксировали 610 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 33 летальных случая от коронавирусной болезни, госпитализировали 458 человек, выздоровели 1 666 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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