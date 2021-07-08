По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе
За сутки 6 июля в мире диагностировали более 454 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по суточной смертности лидирует Россия.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 54 000 новых заражений, в Индии – более 45 000, а в Индонезии – более 34 000 случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Колумбия.
В Европе по суточной смертности лидирует Россия, Украина в этом списке 4-я.
Украина среди стран мира занимает 68 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.
В мире умерли за сутки более 8 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 170 090 312 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 017 622 смерти от COVID-19.
Напомним: За сутки 6 июля в Украине зафиксировали 610 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 33 летальных случая от коронавирусной болезни, госпитализировали 458 человек, выздоровели 1 666 человек.