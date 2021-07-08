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617 больных и 404 госпитализированных – статистика COVID за сутки в Украине

Четверг, 8 июля 2021, 08:18
УП

За сутки 7 июля, в Украине зафиксировали 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 404 человека, умерли 23 больных, выздоровели 872 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего подтвержденных случаев в эту среду уже традиционно зарегистрировали в г. Киев (181) и Киевской области (50), а также в Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Среди новых больных 26 детей и 18 медработников.

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР – 17 945 человек, методом ИФА – 9 129 человек, экспресс-тестами – 13 819 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 239 591 человека, выздоровели 2 175 225 человек, умерли 52 560 человек.

 

Напомним: За сутки 6 июля в мире диагностировали более 454 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии.

В Европе по суточной смертности лидирует Россия.

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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