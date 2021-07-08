Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ рапортует о нарастании опасности на Донбассе

Четверг, 8 июля 2021, 14:09
ОБСЕ рапортует о нарастании опасности на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на участках разведения и вблизи них на востоке Украины.

Источник: Укринформ, который цитирует специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау

Детали: После очередной встречи Трехсторонней контактной группы 7 июля Грау озвучила специальное обращение ОБСЕ для прессы.

Прямая речь: "(В течение последних двух недель - ред.) наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня. Повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них.

В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и преднамеренные повреждения технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня".

Предыстория:

В сутки 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, а также 3 нарушения за текущие сутки. Ранен один военный.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: