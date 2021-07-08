ОБСЕ рапортует о нарастании опасности на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на участках разведения и вблизи них на востоке Украины.

Источник: Укринформ, который цитирует специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау

Детали: После очередной встречи Трехсторонней контактной группы 7 июля Грау озвучила специальное обращение ОБСЕ для прессы.

Прямая речь: "(В течение последних двух недель - ред.) наблюдается рост количества нарушений режима прекращения огня. Повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них.

В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и преднамеренные повреждения технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня".

Предыстория:

В сутки 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, а также 3 нарушения за текущие сутки. Ранен один военный.