На Донбассе снова ранили украинского военного

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранения украинский военный.

Источник: сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно: "8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации... совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение".

Детали: Сообщается, что раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителей СММ ОБСЕ.

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