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На Донбассе снова ранили украинского военного

Четверг, 8 июля 2021, 16:13

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранения украинский военный.

Источник: сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно: "8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации... совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение".

Детали: Сообщается, что раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителей СММ ОБСЕ.

Предыстория:

  • В среду 7 июля на Донбассе один украинский военный также получил осколочное ранение.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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