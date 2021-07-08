На Донбассе снова ранили украинского военного
Четверг, 8 июля 2021, 16:13
В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранения украинский военный.
Источник: сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток"
Дословно: "8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации... совершили обстрел позиций украинских защитников.
Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение".
Детали: Сообщается, что раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителей СММ ОБСЕ.
Предыстория:
- В среду 7 июля на Донбассе один украинский военный также получил осколочное ранение.
Украинская правда