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Комитет Рады поддержал проект о реформе СБУ, от которой зависит движение Украины в НАТО

Четверг, 8 июля 2021, 17:36
Комитет Рады поддержал проект о реформе СБУ, от которой зависит движение Украины в НАТО

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ, от которой зависит в том числе приближение Украины к членству в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила руководитель рабочей группы по разработке законопроекта, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Комитет рекомендовал проект о реформе СБУ ко второму чтению! Детали о том, что изменилось, напишу позже", - заявила она.

В настоящее время неизвестно, какие изменения внесли в предыдущую редакцию проекта и когда может состояться голосование во втором чтении.

Проект нового закона о СБУ был презентован президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года. С тех пор над его совершенствованием работала парламентская рабочая группа, в состав которой входили также представители Международной консультативной группы. Среди членов рабочей группы были представители Верховной Рады, самой СБУ и экспертной среды.

Законопроект прошел первое чтение в январе 2021 года.

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а также Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проект реформы СБУ.

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Темы: НАТОСБУреформыВерховная Рада
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