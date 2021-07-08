Кабмин предлагает санкции против сына и ближайшего окружения Лукашенко – список

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 52 должностным лицам Беларуси.

Источник: Правительственный портал

Исправлено: В новости говорилось, что санкции введены против самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако его нет в этом списке - там есть его сын и ближайшее окружение.

Детали: Правительство предлагает заблокировать этим 52 людям активы, а также запретить въезд и транзит Украиной.

В перечне людей:

старший сын Александра Лукашенко Виктор, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;

глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

члены ЦИК Беларуси, включая главу и заместителей;

председатель, его заместители и экс-председатель КГБ страны;

глава Следственного комитета, его заместители;

министр и экс-министр внутренних дел Беларуси, их заместители;

командир спецназа Беларуси;

и другие.

Кабмин объяснил, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Напомним: 7 июля Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Беларуси.