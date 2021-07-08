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Кабмин предлагает санкции против сына и ближайшего окружения Лукашенко – список

Четверг, 8 июля 2021, 21:30
Кабмин предлагает санкции против сына и ближайшего окружения Лукашенко – список
фото: белта

Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 52 должностным лицам Беларуси.

Источник: Правительственный портал

Исправлено: В новости говорилось, что санкции введены против самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако его нет в этом списке - там есть его сын и ближайшее окружение.

Детали: Правительство предлагает заблокировать этим 52 людям активы, а также запретить въезд и транзит Украиной.

В перечне людей:

  • старший сын Александра Лукашенко Виктор, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;
  • глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;
  • пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
  • члены ЦИК Беларуси, включая главу и заместителей;
  • председатель, его заместители и экс-председатель КГБ страны;
  • глава Следственного комитета, его заместители;
  • министр и экс-министр внутренних дел Беларуси, их заместители;
  • командир спецназа Беларуси;
  • и другие.

Кабмин объяснил, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Напомним: 7 июля Кабинет министров внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Беларуси.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровсанкцииБеларусьЛукашенко
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