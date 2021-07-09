Эффект от вакцин снижается через полгода: Pfizer исследует эффект третьей дозы 

Поскольку эффективность вакцины против коронавируса SARS CoV 2 снижается через полгода, компании Pfizer и BioNTech исследуют усиление эффекта третьей дозой, а также разрабатывают обновленный вариант вакцины против штамма коронавируса "Дельта".

Источник: заявление BioNTech

Дословно: "Pfizer и BioNTech видели обнадеживающие данные в текущем усилительном исследовании третьей дозы текущей вакцины BNT162b2. Предыдущие данные показывают, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль усвоения".

Детали: Отмечается также, что при третьей дозе вакцины наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе Beta-штамма коронавируса, "которые в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз".

Компании рассчитывают опубликовать более точные данные в ближайшее время, а также подать их в FDA, EMA и других контролирующих органов в течение ближайших недель.

Также сообщается, что, несмотря на высокую эффективность третьей дозы, компании разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19, нацеленную на полный спаечный белок варианта Delta.

Первая партия мРНК для испытания уже изготовлена на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании предполагают, что клинические исследования начнутся в августе при условии одобрения регулирующих органов.

BioNTech напоминает, что по данным Министерства здравоохранения Израиля эффективность вакцины в предотвращении как инфекции, так и симптоматических заболеваний снизилась через 6 месяцев после вакцинации, хотя эффективность в предотвращении серьезных заболеваний остается высокой.