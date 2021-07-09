"Винницаоблэнерго" заявила, что ее электричество никто не крал. СБУ опровергает

Энергетическая компания "Винницаоблэнерго" утверждает, что краж электроэнергии из сетей не зафиксировано. В Службе безопасности Украины настаивают, что оперируют проверенными данными.

Источник: "Винницаоблэнерго", пресс-служба СБУ в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Таким образом компания видерагувала на новость о выявленной Службой безопасности Украины крупнейшей подпольной криптоферме в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго".

СБУ сообщала, что злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей компании и для этого использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

Дословно "Винницаоблэнерго": "В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии. Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности.

Руководство АО "Винницаоблэнерго" активно сотрудничает со следствием и заинтересовано в установленные всех фактов и наказании виновных лиц".

Позиция СБУ: "Служба безопасности Украины оперирует цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии на АО "Винницаоблэнерго".

Сейчас продолжаются следственные действия, в рамках которых устанавливаются новые факты возможных противоправных схем вокруг этого общества. То есть, позиция СБУ будет отражена в доказательной базе производства".

Дополнительно: По информации источника УП в правоохранительных органах, один из директоров разоблаченной "криптофермы" имеет родственные связи с руководством "Винницаоблэнерго".

Напомним: Согласно официальным данным госреестров АО "Винницаоблэнерго" возглавляет Андрей Полищук, конечным бенефициаром значится болгарин Максим Марков. Компания находится под контролем бизнесмена Константина Григоришина.