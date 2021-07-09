Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем

Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" - Сергея Никифорова.

Источник: указ президента Украины

Детали: Назначение Никифорова прошло параллельно с другими перестановками в ОП.

В Офисе заявили, что ожидают от Никифорова "дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности Президента Украины".

В то же время только сейчас Зеленский своим указом освободил от должности пресс-секретаря Юлию Мендель. Она останется работать в Офисе президента, скорее всего, в должности советника.

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