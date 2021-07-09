Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем
Пятница, 9 июля 2021, 16:26
Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" - Сергея Никифорова.
Источник: указ президента Украины
Детали: Назначение Никифорова прошло параллельно с другими перестановками в ОП.
В Офисе заявили, что ожидают от Никифорова "дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности Президента Украины".
В то же время только сейчас Зеленский своим указом освободил от должности пресс-секретаря Юлию Мендель. Она останется работать в Офисе президента, скорее всего, в должности советника.
Предыстория:
- О том, что Мендель уходит с поста стало известно еще в апреле 2021 года.
Украинская правда