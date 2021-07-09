Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем

Пятница, 9 июля 2021, 16:26

Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" - Сергея Никифорова.

Источник: указ президента Украины

Детали: Назначение Никифорова прошло параллельно с другими перестановками в ОП.

В Офисе заявили, что ожидают от Никифорова "дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности Президента Украины".

В то же время только сейчас Зеленский своим указом освободил от должности пресс-секретаря Юлию Мендель. Она останется работать в Офисе президента, скорее всего, в должности советника.

Предыстория:

  • О том, что Мендель уходит с поста стало известно еще в апреле 2021 года.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСМИ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме

Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США

видеоНа Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

В России новый максимум смертей от коронавируса

Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине

Под Киевом поезд сошел с рельсов, пассажирские рейсы задерживаются

Все новости...
Зеленский
Президент перетасовал свой Офис
У Меркель сообщили, о чем будет идти речь за ужином с Зеленским в Берлине
На следующей неделе проведут два внеочередных заседания Рады – Корниенко
Последние новости
15:53
Данилов: Санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме
15:27
В ЕС хотят создать отдельный орган для борьбы с отмыванием денег - СМИ
15:06
Аналитики о миллионных наградах в Нафтогазе: были выплаты по еще не достигнутым целям
15:00
Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США
14:50
За три года стало вдвое больше готовых сообщить о попытке получения взятки
14:34
Киевский фуникулер закрывают на ремонт
14:05
Во Франции штамм "Дельта" составляет уже более половины заражений
13:48
В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии
13:32
Учения Sea Breeze официально завершились
13:21
В Польше участились случаи неявки на вторую дозу прививки от COVID
Все новости...