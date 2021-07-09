"Голосеевского стрелка" взяли под стражу
Пятница, 9 июля 2021, 17:33
Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который открыл стрельбу в жилом доме, ранив при этом полицейского и еще двух человек.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Детали: Его арестовали до 5 сентября.
Его действия квалифицируют как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух человек.
Досудебное расследование продолжается.
Предыстория:
- В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина ранил из ружья полицейского и гражданского человека, для его задержания ввели спецоперацию "Гром".
- Бойцы спецподразделения КОРД обезвредили мужчину после переговоров и его попыток поджечь квартиру.
Украинская правда