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"Голосеевского стрелка" взяли под стражу

Пятница, 9 июля 2021, 17:33

Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который открыл стрельбу в жилом доме, ранив при этом полицейского и еще двух человек.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Его арестовали до 5 сентября.

Его действия квалифицируют как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух человек.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

  • В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина ранил из ружья полицейского и гражданского человека, для его задержания ввели спецоперацию "Гром".
  • Бойцы спецподразделения КОРД обезвредили мужчину после переговоров и его попыток поджечь квартиру.

Украинская правда
Темы: Киеварестполиция
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