"Голосеевского стрелка" взяли под стражу

Голосеевский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который открыл стрельбу в жилом доме, ранив при этом полицейского и еще двух человек.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Его арестовали до 5 сентября.

Его действия квалифицируют как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух человек.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория: