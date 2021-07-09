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Байден и Путин поговорили по телефону: об Украине речи не было

Пятница, 9 июля 2021, 20:29

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин вскоре после личной встречи провели телефонный разговор, где главной темой обсуждения стали кибератаки.

Источник: Белый дом

Детали: Байден обсудил с Путиным постоянные кибератаки, что делают преступники из России против учреждений в США и во всем мире.

Американский президент заявил, что Россия должна принять меры, чтобы их прекратить. Байден говорит, что он решительно настроен бороться с киберпреступниками. По его словам, США будут использовать все возможные меры для защиты своей критически важной инфраструктуры перед кибератаками.

Вопрос Украины, вероятно, в разговоре не поднимался, поскольку об этом не говорится в сообщении. Однако стороны, как пишут в Белом доме, "высоко оценили совместную работу своих команд после саммита Россия-США".

На сайте Кремля еще не сообщили о чем был разговор президентов.

Что предшествовало: 16 июня президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Женеве.

Тогда Байден заявил, что его страна продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинская правда
Темы: БайденПутин
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