Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины
Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Джо Байден.
По поводу саммита в целом Байден отметил, что личная встреча с президентом РФ была важной, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до собеседника.
Путин перед этим на своей пресс-конференции сказал, что вопрос Украины и её потенциального членства в НАТО на встрече затрагивался совсем косвенно и по этому поводу "нечего обсуждать".
Как сообщалось, Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.
Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин
О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".