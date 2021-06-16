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Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

Среда, 16 июня 2021, 20:41
Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей", - заявил Джо Байден.

По поводу саммита в целом Байден отметил, что личная встреча с президентом РФ была важной, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до собеседника.

Путин перед этим на своей пресс-конференции сказал, что вопрос Украины и её потенциального членства в НАТО на встрече затрагивался совсем косвенно и по этому поводу "нечего обсуждать".

Как сообщалось, Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденУкраина
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