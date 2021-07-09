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Израиль ввел обязательную самоизоляцию для путешественников

Пятница, 9 июля 2021, 23:27
Израиль ввел обязательную самоизоляцию для путешественников

Граждане, которые приезжают в Израиль, должны будут пойти на самоизоляцию, независимо от антител или наличии прививки против коронавируса.

Источник: Times of Israel

Детали: Новые правила начнут действовать с конца следующей недели – 16 июля. Самоизоляция должна будет длиться сутки, до тех пор пока человек не получит отрицательный тест на коронавирус, который должен сделать по прибытию в Израиль.

В то же время, лица, которые возвращаются из 16 стран, где наблюдается высокий уровень инфицирования должны будут самоизолироваться на две недели. Если у них будет два негативных тесты на коронавирус, то самоизоляция будет продолжаться 10 дней.

Украина к этим странам не относится, поэтому путешественников из Украины ожидает лишь 24 часа изоляции.

Такие правила касаются не только туристов, но и израильских граждан.

Что предшествовало: 15 июня Израиль разрешил въезд для украинцев при условии получения специального разрешения на въезд и предъявления ПЦР теста.

Украинская правда
Темы: Израиль
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