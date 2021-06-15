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Израиль возобновил возможность въезда для украинцев

Вторник, 15 июня 2021, 16:53
Израиль возобновил возможность въезда для украинцев

Израиль разрешил въезд для Украинской при условии получения специального разрешения на въезд и предъявления ПЦР теста.

Источник: сообщение Посольства Украины в Израиле

Детали: Указывается, что разрешение начало действовать с 14 июня. В посольстве отмечают, что пока остаются в силе ранее установленные требования о необходимости получения специального разрешения на въезд, согласно целью поездки.

Иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Въезд в Израиль разрешен только при наличии отрицательного ПЦР теста, сделанного за 72 часа до прибытия в Израиль.

По прибытии в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР тест (указанная услуга платная - 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой).

Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию. Продолжительность изоляции составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР тесты, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).

Предыстория:

  • Израиль с 1 июня отменил для жителей страны введенные ранее карантинные ограничения.
  • В то же время оставались ограничения для туристов из-за рубежа.

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Темы: УкраинаИзраиль
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